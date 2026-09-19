Coriano, l’area ex Ausl rinasce per i più piccoli: aperta la nuova scuola dell’infanzia sostenibile

Una nuova vita per l’area ex Ausl di Coriano, che torna alla comunità completamente riqualificata e senza alcun consumo di nuovo suolo. È stata inaugurata questa mattina la nuova struttura che ospita l’asilo nido “Arcobaleno” e la scuola dell’infanzia “Il Girasole”, un polo scolastico moderno e sostenibile pensato a misura di bambino, nato per accompagnare i più piccoli nella crescita a stretto contatto con la natura.

Progettato dallo studio riminese archiNOW!, il complesso si sviluppa attorno a una corte verde protetta e raggiunge la massima classe di efficienza energetica (A4). Tra coperture suddivise tra tetti verdi in sedum e pannelli fotovoltaici, oltre a una cisterna interrata da 35 metri cubi per il recupero dell’acqua piovana, la nuova scuola rappresenta un modello di tutela ambientale. «È un’opera che parla del futuro della nostra città - ha dichiarato il sindaco Gianluca Ugolini -. Abbiamo trasformato un luogo dismesso in uno spazio bello, sicuro e luminoso. Investire sui bambini significa investire sulla comunità che vogliamo essere domani».