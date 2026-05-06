Coriano, investe un uomo in scooter e scappa: scoperto un 22enne senza patente e senza assicurazione

I Carabinieri di Coriano hanno individuato e denunciato a piede libero un 22enne italiano, residente in provincia di Rimini, indagato per lesioni personali stradali, fuga in caso di incidente e omissione di soccorso.

I fatti risalgono alla serata del 27 aprile, quando un 67enne, intento ad attraversare una rotatoria in via Piane a Coriano, è stato travolto da uno scooter di colore chiaro. Subito dopo il violento impatto, il conducente si è allontanato facendo perdere le proprie tracce, senza prestare assistenza. La vittima, soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata in ospedale, dove le sono state riscontrate importanti lesioni agli arti inferiori e la necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico.

L’esame dei frammenti del veicolo rinvenuti sul luogo del sinistro, unito all’analisi dei sistemi di videosorveglianza, ha permesso agli investigatori di restringere il cerchio, risalendo al presunto mezzo in fuga e al suo conducente. Le verifiche incrociate hanno infatti condotto i Carabinieri fino al domicilio del giovane indagato. Durante gli accertamenti, i militari hanno rinvenuto il motociclo sospetto, che presentava visibili danni potenzialmente compatibili con la dinamica del sinistro e hanno recuperato il casco verosimilmente indossato.

A carico del giovane sono emerse ulteriori violazioni al Codice della Strada, poiché dalle successive verifiche è risultato che il 22enne circolasse privo di copertura assicurativa e senza aver mai conseguito la patente necessaria. Il motociclo e il casco, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati sottoposti a sequestro.