Coriano intitola la sua principale rotonda a Marco Simoncelli e una sala della biblioteca a Gianna Preda

Al pilota corianese Marco Simoncelli e alla giornalista e sceneggiatrice Gianna Preda verranno dedicate nei prossimi mesi la principale rotatoria d’ingresso di Coriano e una sala della biblioteca comunale “Battarra”. “Due personalità straordinarie - si legge nella onta del Comune - dal punto vista sportivo, umano e culturale andranno a testimoniare il riconoscimento e l’affetto dell’amministrazione nei loro confronti. Dopo il via libera nei giorni scorsi dalla giunta comunale, è partito l’iter per ottenere dalla Prefettura l’autorizzazione a procedere alle due intitolazioni.

Nello specifico il campione di motociclismo Marco Simoncelli (1987-2011) darà il proprio nome alla grande rotatoria di via Marano, incrocio con via Saragat.

A Maria Giovanna Pazzagli, in arte Gianna Preda (1921-1981) nativa di Coriano sarà dedicata la sala polivalente della Biblioteca comunale utilizzata per incontri pubblici, mostre ed eventi, oltre che luogo di svolgimento del consiglio comunale. Giornalista e sceneggiatrice, esordisce nel dopoguerra, come giornalista al Giornale dell’Emilia e per il settimanale Cronache diretto da Enzo Biagi. Dopo il suo trasferimento a Roma con il marito, inizia a scrivere ad Epoca, al Giornale d’Italia e dal 1954 al Borghese di Longanesi. Negli anni sessanta si distingue per le sue inchieste sul malcostume della classe politica italiana e per varie interviste, le più celebri ai politici Oscar Luigi Scalfaro, Mario Scelba e Ugo La Malfa, oltre a vari personaggi come il re in esilio Umberto II e la moglie Maria Josè. Preda ha inoltre scritto diverse sceneggiature cinematografiche e numerosi testi di spettacoli satirici per Oreste Lionello con il quale, assieme a Luca Cirri, ha contribuito a fondare il Bagaglino.

“La scomparsa prematura di Marco Simoncelli ha toccato la carne viva dei corianesi e delle migliaia di suoi fan sparsi in tutto il mondo- commenta il sindaco, Gianluca Ugolini -. Se la sua presenza è disseminata in tanti luoghi, l’ultimo in ordine di tempo il murales di Terre di Coriano realizzato e progettato dagli studenti dell’Istituto Fellini nel nuovo marciapiede di collegamento con Passano, la rotatoria di via Marano sarà la porta d’ingresso e di benvenuto nella terra dei motori per tutti gli automobilisti e motociclisti che quotidianamente percorrono arrivano o passano per Coriano assieme alle migliaia di fan che ogni anno cercano i luoghi dell’indimenticato numero 58. A Gianna Preda intitoliamo un luogo di cultura, studio e ricerca. Un riconoscimento ad una giornalista nata a Coriano e protagonista per circa trent’anni della vita politica e culturale romana. La sala della biblioteca non è una scelta casuale. I suoi eredi hanno donato alla biblioteca l’archivio completo di questa nostra concittadina che ha sempre mantenuto il filo della memoria con il nostro territorio”.