Coriano, incidente frontale tra moto e furgone: 17enne in gravi condizioni VIDEO GALLERY

Un terribile incidente frontale nel primo pomeriggio di oggi a Coriano in via San Salvatore. Verso le 14 di oggi, un giovane di 17 anni alla guida di una moto 125 di cilindrata, uscendo da una curva si è scontrato frontalmente con un furgone Mercedes Vito con due operai a bordo. L’impatto è stato molto violento, con il ragazzo che ha sfondato il parabrezza del furgone e le due condizioni sono subito apparse gravi. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 insieme ai Vigili del Fuoco, col ragazzo che è stato poi trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Riccione per i rilievi.