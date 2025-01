Coriano, incendio: a fuoco il tetto in legno, un uomo precipita a terra VIDEO

Grosso incendio in abitazione questa mattina a Coriano. I vigili del fuoco sono in azione in via Marano, dove in una casa indipendente con il tetto in legno si è sviluppato un vasto rogo, che i pompieri faticano a estinguere. Le fiamme infatti si stanno pericolosamente avvicinando ai pannelli fotovoltaici e il forte vengo sospinge le lingue di fuoco. Sul posto, oltre alla polizia locale, anche un’ambulanza del 118 perché un operaio (che pare stesse facendo dei lavori col catrame sul tetto) è precipitato a terra. Non sono ancora note le cause che hanno portato a innescare l’incendio. Intanto, per consentire le operazioni del vigili del fuoco, la strada principale è stata interdetta al traffico, deviato su una via secondaria. L’incendio ha generato anche un’alta colonna di fumo, visibile da chilometri di distanza.