Coriano in lutto per la morte della moglie del consigliere Cristian Paolucci

CORIANO. Un lutto colpisce il consiglio comunale di Coriano. La moglie del consigliere comunale Cristian Paolucci, Silvia Foglino, manager Ausl, è morta questa mattina all’ospedale di Ferrara a soli 44 anni. «A nome della Giunta e dell’intero Consiglio comunale desideriamo esprimere il nostro cordoglio e la nostra vicinanza a Cristian in questo momento così doloroso. Ci stringiamo a lui e ai suoi cari per la perdita dell’amata consorte», scrivono il sindaco, Gianluca Ugolini, e la presidente del consiglio comunale, Giulia Santoni. Foglino, tra le fondatrici di Donne Protagoniste in Sanità, è stata Coordinatrice del Tavolo della Carta dei Lavori e referente per la Regione Emilia-Romagna. La notizia è stata data sui social dallo stesso Paolucci. Silvia Foglino da due anni lottava con un male incurabile.