Coriano, il sindaco Ugolini: “Scene surreali in consiglio comunale da parta di una scomposta minoranza”

In una nota il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini si dichiara amareggiato dagli atteggiamenti dell’opposizione: “Prima sono usciti dall’aula in fase di votazione in cui lo scorso luglio si discuteva l’assestamento di bilancio e, tra le varie voci, il finanziamento del nuovo asilo nido, opera da oltre 3 milioni di euro da realizzarsi con risorse proprie e con un contributo PNRR, poi ad agosto disertavano il Consiglio comunale con all’ordine del giorno la modifica del programma triennale dei Lavori pubblici che includeva asilo nido, Parco dei Cerchi e centro socio assistenziale di Ospedaletto, fino al voto contrario di ieri sera in Consiglio comunale sulla variazione del bilancio finanziario per il triennio 2024/2026 necessaria ad incamerare i fondi stanziati dal Governo per i danni causati dall’alluvione del 2023. Alle ultime sedute di consiglio comunale stiamo assistendo a comportamenti avvilenti e contraddittori da parte di una scomposta minoranza e lo dico a ragion veduta”.

“Come è noto - continua il sindaco - con l’ordinanza n.33 emessa dal Commissario straordinario alla ricostruzione sul territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, Generale Francesco Paolo Figliuolo, al comune di Coriano sono stati destinati circa 5 milioni di euro, per l’esattezza 4 milioni e 850mila euro. Ieri sera in Consiglio comunale abbiamo assistito ad una scena surreale. Una presa di posizione assunta a priori, a partito preso, senza considerare minimamente la motivazione e la destinazione di questi fondi che serviranno a porre rimedio ai danni causati dall’alluvione”.

Conclude il sindaco: “La minoranza ha votato contro gli interventi che serviranno a mettere in sicurezza il territorio da frane e dissesti idrogeologici post alluvione. Ha votato contro alla messa in sicurezza di Cavallino per 1 milione di euro, del fosso Cortino ad Ospedaletto con 1.900.000 euro, della viabilità di Mulazzano e Cerasolo con 1.200.000 euro, del ponte vecchio di Ospedaletto per 300.000 euro, della protezione spondale del Marano per 300.000 euro e per interventi al ponte di via Scaricalasino per 100.000 euro. Ha votato contro ad interventi che non fanno parte di scelte operate, in maniera discrezionale, dall’Amministrazione ma che sono dettate da criteri obiettivi per riparare i danni subiti dagli eventi atmosferici eccezionali del territorio mettendolo in completa sicurezza. Ennesima occasione persa in cui i consiglieri di minoranza hanno dimostrato una visione carica di pregiudizi e malainformazione in cui preferiscono anteporre posizioni rigide e ideologiche, infarcite da proclami miopi e contraddittori, piuttosto che votare a favore di un ordine del giorno rivolto a tutta la comunità corianese”.