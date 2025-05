Coriano, il parco Viganò di Ospedaletto diventa una palestra a cielo aperto

Una palestra a cielo aperto al parco Viganò di Ospedaletto. Il Comune di Coriano è entrato nella graduatoria del progetto “ Sport di tutti - parchi 2024” promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani in collaborazione con Sport e Salute S.p.A.. la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita. Verrà realizzata un’area attrezzata polivalente di 300 metri quadri con un circuito a corpo libero e sei macchine per l’allenamento cardio e isotonico. Totem digitali e QR Code consentiranno di scaricare i tutorial di allenamento permettendo così di praticare attività fisica in mezzo al verde. Il Comune di Coriano darà in adozione l’area attrezzata per un minimo di due anni ad una associazione sportiva dilettantistica locale che assicuri la manutenzione dell’area in cambio dell’uso esclusivo dell’area in determinati giorni della settimana e fasce orarie da definire con il Comune. Con l’ammissione al bando e alla graduatoria il progetto presentato per un importo di 30.000 euro verrà finanziato dal bando al 50%,ulteriori 10.000 euro verranno messi bilancio dal comune. Le attrezzature sportive saranno specificamente ideate per l’esposizione 365 giorni l’anno all’aperto.

“Il parco urbano Viganò di Ospedaletto è un’area verde di 6000 mq, un luogo pubblico a servizio dei residenti e naturalmente di tutta la cittadinanza - afferma l’assessora allo Sport, Anna Pecci - . Individuando 300 mq di superficie a prato dove poter svolgere attività a corpo libero viene data a tutti i cittadini, dai più giovani ai meno giovani,l’opportunità di uscire da casa in qualsiasi stagione per svolgere ginnastica in mezzo alla natura con attrezzi belli e all’avanguardia”.