Coriano. Il Comune si riprende un gioiello di famiglia

Il Comune di Coriano ha perfezionato in data 12 dicembre 2025 l’acquisto dell’immobile situato in via Martin Luther King n. 29, destinato a ospitare uffici comunali. L’operazione è stata autorizzata con apposita deliberazione del Consiglio comunale ed è il risultato di un percorso amministrativo avviato con avviso pubblico per indagine esplorativa. L’immobile, già in passato di proprietà comunale, era stato venduto nel 2009 per far fronte a una fase di difficoltà finanziaria dell’Ente, finita poi con il commissariamento. Oggi, grazie a una gestione attenta delle risorse e a una politica di razionalizzazione e abbattimento dei costi, il Comune è riuscito a riacquistarlo, riportandolo nel proprio patrimonio immobiliare.

L’investimento fatto dall’amministrazione è avvenuto per un importo complessivo di 222.000 euro, a seguito dell’individuazione della migliore offerta.

«Questa operazione - dichiara il Sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini - rappresenta un segnale concreto di come una gestione oculata delle risorse pubbliche possa trasformare le difficoltà del passato in opportunità per il futuro. Acquisire un immobile che era stato alienato per necessità significa oggi rafforzare il patrimonio comunale e migliorare l’organizzazione dei servizi per i cittadini. Siamo particolarmente soddisfatti del risultato raggiunto sia per i motivi di cui sopra, sia per aver finanziato l’operazione senza essere ricorsi agli istituti di credito. Quindi a costo zero per la comunità».

Sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Bianchi: «Il nuovo immobile consentirà di riorganizzare gli spazi, aggregare servizi e migliorare l’operatività degli uffici comunali. Disporre di ambienti adeguati significa lavorare meglio e offrire ai cittadini un Comune più efficiente, ordinato e accessibile».

Nei prossimi mesi saranno avviate le verifiche tecniche e programmate le eventuali opere di adeguamento e riqualificazione, con l’obiettivo di rendere l’immobile pienamente operativo nel più breve tempo possibile.