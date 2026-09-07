Coriano, il Comune arruola i nonni vigile davanti alle scuole

CORIANO. Il Comune di Coriano, nel riminese, cerca persone disponibili per il servizio di “Nonno Vigile” nelle scuole del territorio comunale. L’attività si svolgerà negli orari di entrata e uscita da scuola e sarà finalizzata ad agevolare l’attraversamento degli alunni e a rendere più sicuri gli spostamenti nelle aree vicine agli istituti scolastici. Le persone interessate possono lasciare i propri dati e un recapito telefonico allo sportello all’ingresso del Comune. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al numero del centralino: 0541 659812. Chi aderirà riceverà una specifica formazione e sarà dotato di pettorina rifrangente e paletta di segnalazione per svolgere il servizio in sicurezza. Con questa iniziativa il Comune intende rafforzare la collaborazione tra cittadini e istituzioni e garantire una presenza attenta nei momenti più delicati della giornata scolastica, contribuendo alla sicurezza dei bambini e delle loro famiglie, si spiega.