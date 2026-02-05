Coriano, i lavori al ponte di Ospedaletto: “Chiediamo comprensione ai cittadini”

Sono iniziati lunedì 2 febbraio i lavori di ristrutturazione del ponte sul torrente Marano, situato lungo la strada provinciale n. 41 “Rimini–Montescudo”, al km 7+130, nel centro abitato di Ospedaletto, nel Comune di Coriano.

L’intervento, a cura della Provincia di Rimini e finanziato con fondi ministeriali, è finalizzato al recupero funzionale delle parti strutturali del ponte e all’adeguamento delle barriere stradali, con l’obiettivo di migliorare in modo significativo la sicurezza dell’infrastruttura e della viabilità.

Il cantiere avrà una durata stimata di circa sei mesi. Durante questo periodo sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Inoltre, per chi proviene dalla strada comunale di via Marzabotto, all’incrocio con la SP41 sarà consentita esclusivamente l’immissione in direzione Montescudo.

«Un intervento atteso e necessario per la sicurezza della viabilità e dei cittadini – dichiara il sindaco Gianluca Ugolini –. Si tratta di un’opera significativa, realizzata dalla Provincia di Rimini grazie a un finanziamento ministeriale, che consentirà il recupero strutturale del ponte e l’adeguamento delle barriere stradali, migliorando le condizioni di sicurezza dell’intero tratto. Siamo consapevoli che nei prossimi mesi potranno verificarsi disagi alla circolazione. Per questo, come Amministrazione comunale, saremo in costante collaborazione con la Provincia per monitorare l’andamento del cantiere, limitare il più possibile le criticità e fare in modo che i lavori procedano nel modo più ordinato ed efficiente possibile, cercando anche di contenere i tempi di esecuzione. Chiediamo ai cittadini comprensione e collaborazione: si tratta di un intervento indispensabile per garantire maggiore sicurezza a tutti. Un ringraziamento alla Provincia di Rimini per aver reso possibile un’opera importante e attesa per il nostro territorio».