Coriano, ex ferrovia Rimini-San Marino: via ai rilievi per la riqualificazione

Il Comune di Coriano ha avviato un’attività di rilievo topografico lungo la tratta dell’ex ferrovia Rimini–San Marino, nel territorio della frazione di Cerasolo Ausa.

L’intervento rientra nella programmazione dell’Amministrazione comunale ed è stato affidato, tramite determinazione dirigenziale, a uno studio topografico riminese specializzato. Il rilievo consentirà di ricostruire con precisione il tracciato ferroviario, oggi dismesso, che collegava Rimini a San Marino attraversando Coriano.

Lo scopo dell’attività è quello di acquisire un quadro conoscitivo completo dell’area, necessario per avviare successivamente la progettazione di un intervento di riqualificazione. L’obiettivo è valorizzare il tracciato dell’ex ferrovia attraverso la realizzazione di un percorso improntato alla sostenibilità ambientale e al miglioramento della qualità dell’abitato di Cerasolo Ausa. In particolare, si desidera dare maggior respiro alla zona del centro commerciale che è il cuore di quella frazione.

Al termine delle operazioni di rilievo, l’Amministrazione comunale valuterà gli esiti tecnici per definire le future fasi progettuali e gli interventi da attuare.

«Il rilievo dell’ex tratta ferroviaria Rimini–San Marino – dichiara il sindaco Ugolini – rappresenta un primo passo concreto per restituire valore a un’infrastruttura che ha segnato la storia del nostro territorio. Conoscere in modo preciso lo stato e il tracciato dell’area è fondamentale per poter progettare interventi di riqualificazione sostenibili, capaci di migliorare la qualità dell’abitato di Cerasolo Ausa e di creare nuove opportunità di fruizione per la comunità. È un lavoro di attenzione e cura verso il territorio, che guarda al futuro partendo dalla sua storia».