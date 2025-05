Coriano, domenica una festa di sport e inclusione allo stadio

“Insieme si può: sport + gioco = inclusione”. Sarà uno spettacolo di divertimento e inclusione, domenica mattina, con lo stadio Daniele Grandi di Coriano che per qualche ora si trasformerà nell’ombelico del mondo di uno sport che si fa sinonimo di gioco all’insegna dell’uguaglianza.

Alla regia della bellissima iniziativa che si propone di far divertire insieme bambini, ragazzi e adulti, normodotati e disabili, in varie attività integrate ci sono la Pro Loco e il Comune di Coriano, ma a rispondere presente all’appello di una giornata dedicata alla solidarietà e all’aggregazione sono state diverse società e associazioni dell’intero territorio. Accanto alla Polisportiva Coriano, ci saranno infatti i River Delfini di Rimini, Around Sport di Forlì-Cesena, la Federazione Giuoco Calcio di San Marino e l’Asd Lions Academy Bsk, una squadra di basket. “Ogni disabilità può essere integrata attraverso lo sport e vogliamo fornire l’occasione per sperimentare insieme sport e inclusione. I ragazzi, le famiglie e tutte le società sportive del territorio sono invitate a sbirciare! Vi aspettiamo domenica 25 maggio alle 10,30 all’impianto sportivo di via Piane 100 a Coriano. Insieme si può”, commentano i promotori.