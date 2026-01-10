Coriano, dalla cassetta della posta spuntano oltre 200 grammi di cocaina: 28enne arrestato

I Carabinieri della Stazione di Coriano hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne di nazionalità albanese, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato fermato durante un controllo stradale nel territorio di Coriano. Sin dalle prime fasi dell’identificazione, l’uomo ha mostrato un atteggiamento particolarmente nervoso e agitato, circostanza che ha insospettito i militari e li ha indotti ad approfondire gli accertamenti.

I sospetti hanno trovato conferma nel corso della perquisizione personale e domiciliare, che ha consentito di rinvenire oltre 200 grammi di cocaina, abilmente occultata nella cassetta della corrispondenza presso l’abitazione dell’indagato. La sostanza stupefacente, in parte già suddivisa in dosi pronte per la cessione, è stata ritenuta incompatibile con l’uso personale. Nel corso delle operazioni sono stati inoltre sequestrati un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e circa 700 euro in contanti, somma ritenuta verosimile provento dell’attività di spaccio.

Terminate le verifiche, il 28enne è stato dichiarato in stato di arresto. Inizialmente trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Riccione, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, è stato poi tradotto presso la Casa Circondariale locale in attesa dell’udienza di convalida.