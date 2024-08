Coriano, conclusa la riqualificazione della ciclopedonale di via Gagarin

Completati i lavori di riqualificazione del percorso ciclopedonale di via Gagarin. Un camminamento nel verde che costeggia la zona artigianale di via Piane e parte con una doppia biforcazione dalla zona residenziale di via Gagarin e da via Ca’ Tintori fino ad arrivare direttamente alla Casa della Salute.

Il sindaco Gianluca Ugolini e l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Bianchi hanno effettuato un sopralluogo sul percorso, lungo circa un chilometro, utile per chi si sposta a piedi e per fare attività motoria all’aria aperta. Il percorso, recuperato a seguito di assestamenti causati da un movimento franoso, è stato interessato quasi interamente da opere di drenaggi e dal rifacimento della pavimentazione. L’intervento ha richiesto un investimento complessivo di 150mila euro, di cui 48mila provenienti da un contributo regionale. Completamente illuminato e costeggiato da alberature di varie essenze consentirà di collegare agevolmente la zona di via Gagarin fino a giungere in via Saragat e in via delle Piane, nei pressi della Casa della Salute, sede distrettuale dei servizi sociosanitari.

“Con la riqualificazione di questo camminamento - hanno detto il sindaco Ugolini e l’assessore Bianchi- per il quale sono previste in futuro nuove piantumazioni per arricchirlo di altro verde, abbiamo messo in completa sicurezza un piacevole percorso privo di barriere architettoniche che consentirà ai cittadini di godere di una passeggiata a piedi immersi nel verde”.