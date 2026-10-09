Coriano, completato il “Progetto murales”

Un tratto di strada prima grigio e anonimo si è trasformato in uno spazio ricco di colori, creatività e bellezza. Si è concluso il nuovo intervento del “Progetto Murales”, realizzato lungo il marciapiede di collegamento tra Passano e Coriano grazie alla collaborazione tra il Comune di Coriano e AUSER Volontariato Rimini ODV-ETS.

Questa mattina i giovani artisti protagonisti dell’iniziativa e i responsabili AUSER si sono ritrovati davanti all’opera completata per una foto di gruppo insieme al sindaco Gianluca Ugolini, alla vicesindaca e senatrice Domenica Spinelli e all’assessora alla Cultura e alla Promozione del Territorio Anna Pazzaglia.

Un momento per celebrare il risultato di un percorso che ha visto i ragazzi impegnati in prima persona nella riqualificazione di uno spazio pubblico, trasformando attraverso lo street art un luogo di passaggio quotidiano in un’espressione di creatività e partecipazione.