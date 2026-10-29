Coriano, “cerco lavoro”: il cartello di Mamadou lungo la strada mobilita i social

“Cerco lavoro”: il cartello del 39enne senegalese Sy Mamadou ha fatto il giro dei social destando un’ondata di solidarietà che si spera culmini in una offerta concreta. Si è piazzato lungo una strada di collegamento tra Coriano e Riccione, esponendo il suo annuncio agli automobilisti di passaggio. Munito di licenza media, Mamadou si descrive come una persona fortemente motivata: “Mi piace lavorare, leggere e socializzare”. Nel corso degli anni ha cambiato più lavori, dalle pulizie all’aiuto cuoco, passando per il lavoro in fabbrica, la giardinaggio e il taglio dell’erba. Non mancano competenze nel settore della logistica e della produzione con mansioni di carico e scarico e confezione, oltre a esperienze come muratore, in agricoltura e come cassiere. Per contatti sym821115@gmail.com.