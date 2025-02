Coriano, catturato sul bus con i gioielli appena rubati in un appartamento: divieto di dimora in provincia di Rimini per un 23enne

A Coriano i Carabinieri hanno ricevuto una segnalazione da parte di un cittadino di un furto subito in appartamento appena consumato da parte di un ladro, del quale riusciva a fornire una sommaria descrizione avendolo visto, trafelato, dileguarsi dalla propria abitazione. Attivate le ricerche, i Carabinieri riuscivano in poco tempo a rintracciare il presunto autore che intanto aveva cercato di far perdere le proprie tracce. Il presunto autore è un 23enne marocchino, fermato dai militari, a bordo di un autobus, con ancora nella disponibilità il bottino del furto appena commesso, ovvero gioielli di ingente valore. Quanto sottratto veniva successivamente riconsegnato ai legittimi proprietari. Il giovane veniva quindi portato alla Stazione Carabinieri di Coriano, dove veniva dichiarato in stato di arresto. È stato trattenuto presso le Camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Riccione in attesa del giudizio direttissimo celebrato nella mattinata di oggi, al termine del quale il Giudice ha disposto il divieto di dimora nella provincia di Rimini.