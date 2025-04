Coriano, cammina lungo la strada, un furgone la colpisce e finisce nel fosso: grave signora 72enne - Gallery

Colpita da un furgone mentre cammina a bordo della strada insieme al marito, una donna di 72 anni di San Marino è stata scaraventata nel fosso. La signora ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata in elicottero in gravi condizioni all’ospedale di Cesena. La signora e il marito camminavano sul bordo della statale 72 in direzione Rimini-San Marino, quando per cause in via di accertamento un furgoncino Fiat guidato da una donna ha colpito la 72enne. Sul posto la Polizia Locale e i sanitari del 118, con la donna condotta d’urgenza al Bufalini di Cesena con l’elimedica.