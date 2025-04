Coriano, annullata l’accensione della fiamma di Marco Simoncelli di sabato 26 aprile

Il funerale di Papa Francesco, con l’invito delle Prefetture italiane di rimandare eventi sportivi e di intrattenimento, fa slittare alcuni appuntamenti in Romagna. A Coriano, sabato 26 aprile non si svolgerà in occasione del Moto incontro del Sic58, l’accensione straordinaria della fiamma dedicata al pilota scomparso Marco Simoncelli nell’area Dainese. “L’annuale ricorrenza di intrattenimento che prevedeva musica e brindisi è quindi annullata per l’eccezionale accadimento”, spiega il Comune. In segno di “profondo cordoglio” per la scomparsa di Papa Francesco, da lunedì 21 aprile Coriano aderisce alle disposizioni emanate dalla presidenza del Consiglio dei ministri, con le bandiere a mezz’asta sulla facciata del Palazzo comunale in piazza Mazzini. “Un gesto simbolico e di profondo rispetto in omaggio al Santo Padre così come l’annullamento dell’evento del Moto Incontro dedicato al Sic nella giornata di sabato”. Rimangono invece invariate le celebrazioni di venerdì 25 aprile per l’80esimo anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo.