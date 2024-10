Coriano, alberi e arbusti gratis per i giardini privati, ecco come prenotarli

Più alberi e arbusti nelle proprietà private per migliorare la qualità dell’aria e della vita delle persone. Il comune di Coriano conferma anche quest’anno l’adesione al progetto regionale “Mettiamo radici per il Futuro” che consente ai residenti nel comune di Coriano di aumentare gratuitamente il polmone verde dei propri giardini e terreni prenotando diversi esemplari di piante fino al 31 ottobre.

Per la prenotazione delle piante da ritirare occorre:

- scaricare dal seguente link nel sito del comune di Coriano https://comune.coriano.rn.it/ambiente/mettiamo-radici-per-il-futuro-distribuzione-piante-forestali-2023/ il modulo di dichiarazione d’impegno con le disponibilità indicate dal vivaio di riferimento (salvo esaurimento scorte) ;

- ritirare il modulo presso l’URP (varco all’ingresso del Comune Piazza Mazzini, 15 – Orari d’apertura: dal lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e nel giorni di Giovedì dalle ore 14.30-17.00).

Basterà selezionare il numero e il tipo di essenze desiderate a scelta tra quelle elencate e compilare il modulo con le essenze scelte e inviarlo tramite mail a ufficio.ambiente@comune.coriano.rn.it o consegnalo personalmente all’ URP (varco all’ingresso del Comune Piazza Giuseppe Mazzini, 15, 47853 Coriano).

Le prenotazioni saranno accettate fino a giovedì 31 ottobre.

Le piante prenotate in questo modo saranno distribuite dal Comune di Coriano, sabato 23 novembre 2024 presso Magazzino comunale in via Piane dalle ore 8:30