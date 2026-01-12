Coriano, 110mila euro per i lavori alle palestre scolastiche e allo stadio

L’amministrazione comunale di Coriano ha stanziato circa 110.000 euro per lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti a servizio delle palestre scolastiche e dell’impianto sportivo di Via Piane.

Da qualche giorno è terminato il relamping degli impianti di illuminazione delle palestre della scuola secondaria di primo grado Gabellini di Coriano e della scuola primaria Don Milani di Ospedaletto.

Si proseguirà poi con il rifacimento e contestuale relamping delle torri faro dello stadio “D. Grandi” di Coriano. Gli interventi in oggetto mirano a migliorare l’efficienza energetica dell’impianto di illuminazione delle strutture sportive, riducendo i consumi elettrici e aumentando la qualità e la durabilità delle apparecchiature, nel rispetto della normativa vigente.