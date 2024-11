Abbandona macerie e scarti di un cantiere a Coriano: multa di 2.500 euro e denuncia penale

É stato individuato dal Nucleo Carabinieri Forestali di Rimini e denunciato penalmente un cittadino per aver scaricato e abbandonato dei rifiuti edili in via Parco del Marano. I Carabinieri Forestali sono risaliti al responsabile al quale è stata notificata una sanzione di 2500 euro. L’uomo, deferito all’autorità giudiziaria, dovrà rispondere penalmente di tale abbandono.

Dalle indagini eseguite in maniera specifica dai Carabinieri Forestali è emerso infatti che l’uomo abbia abbandonato del materiale di scarto proveniente da un cantiere edile. Si ricorda che a Coriano c’è una apposita piattaforma ecologica al Centro di Raccolta in via Piane in cui i soli privati possono conferire piccole quantità di rifiuti edili.