Coriano, in un anno oltre 23mila contatti al varco del Comune

Era il 26 ottobre del 2020. Il giorno della ripartenza, quello in cui il sindaco di Coriano Domenica Spinelli firmò l’ordinanza della riapertura del Comune nel rispetto delle misure previste dai protocolli di sicurezza. Da quel giorno gli accessi agli uffici sono stati possibili solo su appuntamento con la creazione di un punto unico di accesso presso l’Ufficio Relazioni per il Pubblico, dove sono state convogliate le richieste di informazioni e prenotazione appuntamenti per tutti gli uffici del Comune. Per avere accesso agli uffici, da quel giorno ad oggi, è sempre stato necessario (e lo è a tutt’oggi) disporre di una prenotazione cui viene associato un QR code.

Tutto questo generato al momento della prenotazione dell’appuntamento. Modalità estremamente semplice: è sufficiente telefonare al numero 0541/659812 (prenotazioni e informazioni) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì anche al pomeriggio dalle 14.30 alle 17. Con il codice di prenotazione è possibile accedere agli uffici 5 minuti prima dell’orario indicato per appuntamento e fino a 10 minuti dopo. Al varco di accesso di Piazza Mazzini, agli utenti si continua a misurare la temperatura con un termoscan prima di passare, come detto, sul lettore il QR code dell’appuntamento. Questo permette di garantire il contact tracing e la salute e la sicurezza pubblica. Una riapertura che nel corso di questo anno ha utilizzato le più recenti tecnologie digitali adottando un modo completamente nuovo di lavorare, finalizzato a migliorare sia la qualità dei servizi agli utenti sia la gestione del tempo di chi li deve rendere.

Oggi, ad un anno di distanza, i numeri confermano quanto la riapertura sia stata ben accolta dalla popolazione. I contatti al varco in totale sono stati 23.524 di cui 10.133 in presenza, le richieste di informazione 12.935 ed, infine, gli appuntamenti allo sportello virtuale sono stati 456 (di cui 430 all’area tecnica).