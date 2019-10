La coppa degli immortali, Sacchi presenta il libro a Fusignano

Venerdì 18 ottobre alle 21 Arrigo Sacchi sarà all’auditorium “Arcangelo Corelli” di Fusignano, in vicolo Belletti 2, per presentare il suo libro La coppa degli immortali (Baldini+Castoldi). Con lui sarà presente anche il giornalista Ugo Bentivogli.



Milan 1989: la leggenda della squadra più forte di tutti i tempi raccontata da chi la inventò. Nel calcio di Arrigo Sacchi conta lo spettacolo, non il risultato a ogni costo. Anche se ciò comporta rischiare qualcosa di più. Con questa filosofia e modo di intendere il football, il “profeta di Fusignano” è entrato nella storia del gioco più bello del mondo e l’ha cambiata, introducendo princìpi e concetti mai visti prima, diventati scuola preziosa per i più illuminati fra i suoi successori.



Arrigo Sacchi, nato nel 1946, deve al suo paese, oltre al soprannome (il “profeta di Fusignano”) anche i primi rudimenti calcistici. Dopo aver allenato nelle serie minori, arriva al Parma e da lì, nel 1987, compie il grande salto verso il Milan, dove in sole quattro stagioni vincerà due Coppe dei Campioni, uno scudetto, una Supercoppa italiana, due Supercoppe Europee e due Coppe Intercontinentali. I successi in rossonero gli valgono la nomina a commissario tecnico della Nazionale che guiderà dal 1991 al 1996, conquistando un secondo posto ai Mondiali statunitensi del 1994. Nel 2000 abbandona l’allenamento e alterna l’attività di opinionista con incarichi da direttore tecnico. Dal 2010 al 2014 è stato coordinatore tecnico delle Nazionali giovanili. Nel 2017 è stato nominato dall’Uefa fra i 10 allenatori più influenti nell’evoluzione calcistica e nel 2019 da France Football fra i 50 migliori di tutti i tempi (terzo assoluto e primo fra gli italiani).



Ugo Bentivogli, ravennate e giornalista professionista dal 1995, si occupa di sport. Nel 1980 fa le prime radiocronache di volley della storica Olimpia Teodora per le allora radio libere. In seguito fa tanta esperienza radiofonica e per la carta stampata. Ha fatto parte della redazione romagnola del Messaggero ed è stato corrispondente della Gazzetta dello Sport per oltre vent’anni. Attualmente collabora quotidianamente con Il Resto del Carlino e dirige la testata online Tempi Supplementari, associata all’omonima trasmissione radiofonica di cui è coautore.