Forlì, cooperativa Butterfly e scuola Manzoni insieme per la solidarietà

Un bel gesto di solidarietà. I ragazzi delle comunità socio-educative della cooperativa “Butterfly onlus”, attiva sul territorio forlivese da oltre dieci anni, hanno recentemente deciso di condividere una consistente donazione di pasta con altre persone in difficoltà. Circa 700 chilogrammi di maccheroni, penne e altre tipologie, conferiti a titolo gratuito alla cooperativa da parte di un importante pastificio del Veneto, sono pertanto stati oggetti di condivisione con alcune famiglie disagiate ed altre associazioni che operano in ambito sociale nel territorio forlivese. L’operazione ha previsto il ritiro della pasta in Veneto, l’acquisto di sacchetti-zaino colorati, il loro confezionamento con quattro chili di pasta ciascuno e la distribuzione degli stessi in collaborazione con l’associazione genitori della scuola primaria “Manzoni” di Forlì. Giorni di solidarietà in questo periodo in cui la pandemia ha accentuato ancor di più i disagi economici-sociali e di cui hanno beneficiato gli utenti della mensa dei poveri San Francesco, del Centro di aiuto alla Vita, della cooperativa Paolo Babini e molte famiglie della città in stato di difficoltà.