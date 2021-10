“Conversazioni dantesche” a Ravenna

Con un’edizione dedicata al mare e in particolare al Mediterraneo, grande collettore di umanità e vita e per certi aspetti luogo tragicamente attuale, riprendono oggi le Conversazioni dantesche quest’anno intitolate “Quel mare al qual tutto si move. Culture e paesaggi mediterranei”.

Con questa iniziativa Ravenna incontra Dante attraverso lo sguardo di studiosi ed esperti che al lascito dantesco hanno dedicato la propria ricerca.

Da nove anni è stata intrapresa la strada del confronto fra diverse discipline, della chiamata inclusiva al pubblico, della collaborazione tra istituzioni; questo sono le Conversazioni dantesche, che dal 2013 hanno solcato la profondità dei temi e con essi delle domande presenti nella Commedia: la luce, il viaggio, la nascita, il volo, i vestiti, l’ornamento, l’oro, il contagio e il mare.

Il primo incontro

L’edizione 2021 parte dunque oggi alle 17.30 alla sala Dantesca della Biblioteca Classense con Nicolò Maldina, raffinato lettore di Dante che, dopo una brillante esperienza internazionale, insegna Letteratura italiana al Dipartimento ravennate dell’Università di Bologna. Converserà con Roberta Morisini, docente alla Wake Forest University in North Carolina e autrice di un lavoro sulla relazione con il mare delle “tre corone” del Trecento. Il Mediterraneo, crocevia di narrazioni e culture nel Medioevo europeo, fra Dante, Petrarca e Boccaccio, si rivela vero e proprio spazio privilegiato della celebrazione dell’ingegno e dell’operosità umana e della letteratura che li narra. Il mare nostrum è un luogo fantastico, popolato da mostri e sirene, ma anche uno scenario umano, che narra la storia di uomini e donne che lo hanno attraversato.

Il progetto è reso possibile dalla collaborazione tra Centro Relazioni Culturali e Dipartimento Beni Culturali; curatori scientifici sono Sebastiana Nobili e Luigi Canetti per un pubblico desideroso di conoscere, attraverso Dante, temi e prospettive del nostro oggi.

Quello del mare è un tema guida nella Commedia, che inizia e termina nel segno della semantica marina. Il mare nostrum racchiude in sé mille storie e per certi versi mille mari. Ogni costa è una storia, e ogni storia è di tutti.

Prossimi incontri il 19 e il 26 ottobre. Per la partecipazione è richiesta la prenotazione obbligatoria (crc@comune.ra.it). Sarà possibile seguire l’evento in streaming su www.vivadante.it e su Fb Ravenna per Dante.