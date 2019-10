Convegno e ristampa delle “Poesie” di Moretti nel 40° della morte

CESENATICO. In questo 2019, quarantesimo anniversario della morte di Marino Moretti, la città di Cesenatico, depositaria del prezioso lascito della casa, della biblioteca e dell’archivio dello scrittore, divenuti poi la Casa Museo Marino Moretti, vuole celebrare il suo genius loci con diversi eventi culturali. In occasione della 14ª edizione del Premio Biennale Marino Moretti (26 ottobre) si svolgerà al teatro Comunale un convegno per parlare della prima stagione, quella cosiddetta “crepuscolare”, del poeta. Durante i lavori (a partire dalle ore 10) verrà anche presentata la prima riedizione – a cent’anni esatti di distanza – delle Poesie 1905-1914, edite allora da Treves, e oggi da La Nave di Teseo per la cura di Renzo Cremante. Il convegno che si svolgerà a Cesenatico rientra nel programma del 70° Convegno annuale della Società di Studi Romagnoli. Interverranno Franco Contorbia, Renzo Cremante, Giulio Ferroni, Mauro Bignamini, presiede Roberto Balzani. Aprono i lavori il sindaco Matteo Gozzoli e, unica donna, la presidente della Società di Studi Romagnoli Alessia Morigi.