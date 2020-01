Come contrastare la caduta dei capelli

La perdita dei capelli dipende da diversi fattori che comprendono cattive abitudini alimentari con conseguente carenza di vitamine e minerali indispensabili per la crescita e il rafforzamento; regimi di vita troppo stressanti e caotici, squilibri ormonali e prodotti molto aggressivi per il cuoio capelluto.

Inoltre, gli sbalzi di temperatura, l’umidità e lo smog possono indebolire i capelli e intaccare anche la bellezza delle chiome più folte e lucenti.

Quando la caduta dei capelli avviene nei cambi di stagione è un evento naturale del ciclo di vita del capello che si rinnova continuamente, in particolare durante il periodo autunnale in cui si arriva a perdere anche il doppio dei capelli rispetto agli altri mesi dell’anno.

Se invece, la perdita dei capelli avviene in modo consistente fino quasi a provocare la comparsa di chiazze diradate, è bene indagare per comprendere quale sia la causa scatenante del problema.

In particolare, le cause della perdita dei capelli non per motivi ciclici stagionali sono:

Stress

Diete drastiche

Gravidanza

Anemia

Cuoio capelluto stressato

Eccessivo uso di piastre e phon a temperature alte

Per individuare correttamente la causa bisogna rivolgersi a un medico specialista in modo che questo possa capire se si tratta di un problema legato a scompensi ormonali o mancanza di vitamine e dare la giusta terapia.

Per aiutare a contrastare la caduta dei capelli esistono alcuni integratori e prodotti anti-caduta che risultano essere molto efficaci, poiché agiscono rafforzando la radice e il capello stesso.

Integratori per rafforzare i capelli

In commercio si trovano moltissimi integratori che favoriscono la crescita del capello, tra questi uno dei più famosi è Bioscalin, che propone un ampio assortimento di trattamenti in base alle proprie esigenze.

Si trovano prodotti per la caduta e il diradamento, per la caduta stagionale, per la caduta e l’assottigliamento dopo la menopausa, prodotti specifici per uomo e donna e tanti altri.

Ci sono tanti marchi che hanno lanciato linee di integratori naturali per rafforzare i capelli, la proposta è davvero ampia e variegata, provate a chiedere al vostro farmacista di fiducia.

Prodotti contro la caduta dei capelli

Ci sono anche tanti prodotti e lozioni per ridare forza alla propria chioma, molti sono efficaci soprattutto per irrobustire il capello e vengono venduti sotto forma di shampoo e fiale, spesso di origine naturale e vegetale.

Un prodotto molto efficace è la lozione Foltina Plus, che agisce sul cuoio capelluto stimolando la micro-circolazione del sangue che, a sua volta, risveglia le cellule e favorisce la ricrescita dei capelli.

La lozione è venduta in un piccolo flacone che può essere portato ovunque e se usato correttamente, i capelli ricresceranno sani, forti e folti, eliminando tutti i segni delle calvizie precoci.

Anche l’alimentazione è un’ottima alleata

Seguire un’alimentazione ricca di nutrienti che rinforzano i capelli permette di contrastarne e prevenirne la caduta, tra gli alimenti da consumare c’è la frutta secca, in particolare, noci, mandorle, semi di zucca e di girasole.

A contribuire al rafforzamento anche il pesce, soprattutto quello azzurro, come il salmone ricco di Omega3, i legumi, le uova e i latticini.