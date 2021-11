Conselice, gira senza patente e con una falsa targa di prova: multa di 6mila euro

Nel mese di ottobre, gli Agenti della Polizia Locale del Presidio di Conselice, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato un veicolo che circolava per il centro cittadino con esposta una targa di prova sospetta. Al controllo è emerso che la targa era una semplice fotocopia e che il veicolo risultava pertanto privo di assicurazione RCA obbligatoria.

Da ulteriori accertamenti eseguiti a carico del conducente, è emerso che lo stesso non ha mai conseguito la patente di guida Italiana. Il veicolo veniva quindi posto sotto sequestro e sotto fermo amministrativo per 3 mesi e al conducente venivano elevati verbali per circa 6.000 euro.

Gli stessi Agenti, nel corso di controlli anti-degrado, hanno posto sotto sequestro e rimosso diverse autovetture che sostavano ormai da diverso tempo nella zona industriale prive di copertura assicurativa, diventate purtroppo sinonimo di incuria urbana e manifesto disinteresse per la collettività. Episodi, questi, che si verificano sempre più spesso e che posso essere segnalati anche dai cittadini attraverso i canali istituzionali. “Voglio fare un plauso agli Agenti che, con il loro lavoro quotidiano, fatto delle più svariate tipologie di controlli, contribuiscono anche alla sicurezza dei cittadini”, ha detto il sindaco Paola Pula.