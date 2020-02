Vittoria sofferta ma preziosa della Consar, che al Pala De Andrè supera 3-1 Cisterna (25-23, 19-25, 25-23, 25-15). I ragazzi di Bonitta hanno giocato con grande carattere in particolare il primo e il terzo set, risalendo in rimonta da situazioni molto difficili. In casa ravennate hanno fatto la differenza i colpi di classe di Ter Horst e Lavia in attacco, la regia di Saitta e le spettacolari difese di Kovacic.