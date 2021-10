Conciato per le feste: ecco come sarà il centro di Cesena

Una renna gigante e un trenino alto tre metri illumineranno piazza della Libertà nel periodo natalizio. E all’immancabile albero classico, che come l’anno scorso sarà collocato in piazza Amendola, se ne aggiungerà un altro, più particolare. Dalla società di Centro che si occuperà degli allestimenti, la “Gestione & Servizi Srl”, lo definiscono un “albero della vita”.

Sono queste le prime anticipazioni sulla scenografia delle festività natalizie ormai alle porte. Nei giorni scorsi il Comune ha affidato il servizio di allestimento, installazione, gestione, manutenzione e smontaggio delle luminarie fisse e di altri decori luminosi. Se ne occuperà la ditta “Gestione & Servizi Srl”, a cui andrà un compenso di quasi 80.000 euro, cifra che include la fornitura dell’energia elettrica necessaria per fare risplendere i vari addobbi.

Le luminarie appese sopra le vie del cuore cittadino ricalcheranno quelle dello scorso Natale, con un’alternanza di luci calde e fredde e le tipiche stelle a fare da elementi caratterizzanti.

Le novità in due piazze

Per quel che riguarda gli allestimenti negli spazi pubblici del cuore cittadino, ci saranno due novità vistose in piazza della Libertà, dove si è deciso di puntare su due dei segni natalizi più tradizionali e cari ai bambini: la renna e il trenino. Vicino alla facciata del duomo ci sarà invece un “albero della vita” di grandi dimensioni, che vuole essere un simbolo di rinascita dopo i tanti, troppi lutti per il Covid e le angosce e le crisi, sociali ed economiche, che la pandemia sta producendo.