Concerto per l’Ucraina al teatro Stignani di Imola

IMOLA. Fra le tante iniziative per il popolo ucraino che in questi giorni si svolgono in tutta Italia, piena di significati è quella che si svolge oggi, sabato 26 marzo (ore 21) al teatro Ebe Stignani di Imola per la rassegna “Erf#Stignani Musica”. “Emilia Romagna Festival” ha deciso infatti di dedicare il concerto di stasera “In memoria di Krzysztof Penderecki” alla pace, e alle vittime del conflitto in Ucraina, devolvendo tutto l’incasso a favore dei profughi, mentre dal canto suo la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola contribuirà raddoppiando l’importo. Krzysztof Penderecki è stato un grandissimo artista e un amico di Emilia Romagna Festival e del suo direttore artistico, il flautista Massimo Mercelli, l’unico italiano che il 28 e 29 marzo parteciperà alle celebrazioni previste in Polonia a due anni dalla scomparsa di Penderecki avvenuta a Cracovia il 29 marzo del 2020. Proprio Mercelli insieme al giornalista Pierfrancesco Pacoda ricorderà brevemente il compositore e direttore d’orchestra polacco, autore anche di brani di colonne sonore per film come “L’esorcista” e “Shining”. Tanti, quindi, i temi del concerto di cui sono protagonisti l’Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia diretta da Paolo Paroni, e il flauto solista di Massimo Mercelli, che eseguono brani di Dvořák e dello stesso Penderecki. Di quest’ultimo vengono eseguiti la “Sinfonietta n. 1 per archi” e il “Concerto per flauto e orchestra da camera” (1992), di Antonin Dvořák invece sono state scelti il “Notturno per archi op. 40” del 1883, e la “Česka suita op. 39″ (“Suite ceca op. 39”), ispirata a temi e ritmi dalla musica e delle danze tradizionali ceche.

In questo concerto che pone al centro i valori dell’amicizia e della pace declinati attraverso l’amore per la musica, si esibisce l’Orchestra del Friuli Venezia Giulia, nata recentemente per volere della Regione Friuli Venezia Giulia allo scopo di raccogliere l’eredità di diverse realtà musicali di una zona di confine ricca di tradizioni musicali. Formata da musicisti che hanno vinto premi internazionali e collaborano con prestigiose orchestre, la formazione si è già esibita anche all’estero, per esempio a Budapest nella sala che fu sede del Parlamento ungherese. Direttore ospite principale è Paolo Paroni, già direttore ospite principale dell’Orchestra del New York City Ballet., Flautista di rilievo internazionale, a Massimo Mercelli hanno dedicato brani artisti come Nyman, Glass, Morricone, Bacalov e lo stesso Penderecki. Biglietto: € 20-10. Info: 0542 25747 www.emiliaromagnafestival.it.