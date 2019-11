Concerti: Hans Zimmer dal vivo a Bologna, i biglietti

BOLOGNA. Hans Zimmer, uno dei produttori musicali tra i più celebri al mondo, tornerà in Italia nel 2021 per due date. L’artista, infatti, sarà mercoledì 17 marzo 2021 sul palco dell’Unipol Arena a Bologna e giovedì 18 marzo 2021 a Milano, al Mediolanum Forum. Il compositore, tra i più richiesti e rinomati di Hollywood, dà inizio alla sua carriera artistica nei primi anni 80 a Francoforte, in Germania, suo paese di origine, suonando prima il pianoforte, poi le tastiere e i sintetizzatori. Zimmer vanta una lista incredibile di riconoscimenti: nel 1995 vince un Premio Oscar nella categoria Miglior colonna sonora per “Il re leone“, celebre film d’animazione Disney, due Golden Globes, il primo per il medesimo lungometraggio mentre il secondo per la Miglior colonna sonora per “Il Gladiatore “(2001), quattro Grammy Awards e tre Brit Awards. A due anni di distanza dalla sua ultima indiperformance che lo ha visto esibirsi a Milano, Zimmer torna ora insieme a band, orchestra e coro con l’“Hans Zimmer Live The New Experience Europe Tour 2021“, uno spettacolo originale in cui proporrà le colonne sonore più significative della sua carriera. www.vivoconcerti.com

DETTAGLI DATE

MERCOLEDÌ 17 MARZO 2021 || BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

GIOVEDÌ 18 MARZO 2021 || MILANO @ MEDIOLANUM FORUM

