Con i bimbi da Jovanotti: ecco le regole da seguire

Conto alla rovescia per uno degli eventi più attesi dell'estate: il “Jova Beach Party 2019”, atteso il 10 luglio 2019 sulla spiaggia di Rimini Terme e già completamente sold out. Nessuna disponibilità di biglietti neanche al botteghino il giorno dello show: Trident Music, la società che organizza tutta l’attività live di Jovanotti, sconsiglia di provare ad andare sul luogo dell’evento. Per rendere l'appuntamento una giornata piacevole e senza problemi, l'organizzazione richiama l'attenzione del pubblico sulle regole di ingresso dei bambini di età inferiore agli 8 anni al Jova Beach Party, pubblicate fin dal 6 dicembre 2018 sul sito www.ticketone.it, il sito raccomandato per l’acquisto dei biglietti, oltre che sul sito internet www.tridentmusic.com. I bimbi sotto gli 8 anni potranno accedere solo se muniti di regolare titolo di ingresso, che è obbligatorio prenotare al seguente link: https://www.tridentmusic.it/news/bambini-al-jova-beach-party-2019-tutte-le-info.html.

Non sarà possibile presentare bambini all’ingresso dei concerti senza avere seguito rigorosamente la procedura di cui sopra e senza avere ricevuto conferma scritta della prenotazione; in caso contrario l’ingresso del bambino dovrà essere purtroppo rifiutato. Inoltre, si ricorda che all’interno delle spiagge non sono disponibili aree bambini dedicate, né dotazioni da spiaggia e l’Autorità di Pubblica Sicurezza potrebbe vietare l’accesso con passeggini e/o carrozzine. Tutti i minori che accederanno ai concerti saranno sotto l’esclusiva responsabilità dei genitori durante tutta la permanenza all’interno del Jova Beach Party, dal momento di ingresso fino all’uscita. E' raccomandato l’utilizzo delle cuffie antirumore per i bambini al di sotto degli 8 anni. L'organizzazione invita il pubblico a rispettare rigorosamente la normativa di cui sopra, dettata a garanzia e tutela del pubblico e dei bambini stessi.