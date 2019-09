Comico, ragazzi e prosa al Cassero di Castel San Pietro

CASTEL SAN PIETRO TERME. Torna il teatro comico, di prosa e per ragazzi del Cassero: 21 spettacoli con tante novità, a cura del gruppo teatrale Bottega del Buonumore con la direzione artistica di Davide Dalfiume.

Il primo appuntamento è con Ubaldo Pantani a cui seguiranno Maria Pia Timo e Roberto Lipari, Maurizio Lastrico, Antonella Questa, e I Papu. Si continua con il “Duo Idea”, Gigi e Andrea, Roberto Lipari, il duo Marco Dondarini e Davide Dalfiume con gli ospiti d’eccezione Domenico Lannutti e Gaby Corbo. Fuori abbonamento la serata di Capodanno che vedrà nella prima parte un intervento comico di Davide Dalfiume e a seguire lo spettacolo del duo Microband. Dal cast della trasmissione Zelig arriva Margherita Antonelli, e tornerà anche Maria Pia Timo, comica romagnola, con il nuovo spettacolo “Donna di prim’ordine”. Infine dalla trasmissione Comedy Central su Sky sarà arriverà l’attore Francesco Giorda,.

La rassegna BimbiATeatro prevede 6 spettacoli, tre articolati per la fascia d’età dai 3 anni in su e 3 per l’età dai 5-6 anni.



Info e prenotazioni: tel. 0542 43273 - 335 5610895 – 377 9698434 (dopo le ore 17) oppure via mail: spettacoli@labottegadelbuonumore.it - www.labottegadelbuonumore.it