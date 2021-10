COME CAMBIA L’ARREDO D’INTERNI POST COVID: LGLESMO E LA PROPOSTA TRASFORMABILE SMART DI QUALITÀ

Un’azienda che ha investito sull’e-commerce e su un design salvaspazio personalizzabile

Un’azienda che è riuscita ad intercettare le necessità degli spazi abitativi moderni e a interpretarli come un vero e proprio trend è LG Lesmo, realtà leader nella produzione di arredo trasformabile Made in Italy di alta qualità. Nata alla fine degli anni ’80, LG Lesmo negli anni si è specializzata nella produzione di complementi d’arredo in vero legno, con una particolarità: sono trasformabili, hanno diverse configurazioni e permettono di risparmiare una notevole quantità di spazio.



Tutti i complementi d’arredo LG Lesmo infatti si possono definire dei prodotti 2 in 1, perché a seconda della configurazione adottata possono trasformarsi in un altro complemento. Un esempio su tutti: il Tavolino Magico, cioè un elegante tavolino da salotto che si trasforma in tavolo da pranzo fino ad un massimo di 16 posti.





“Fin dalle sue origini LG Lesmo è sinonimo di artigianato di qualità. Le sue collezioni ditavoli allungabili, arredi trasformabili e sedie salvaspazio, offrono una vasta gamma di soluzioni per arredare la tua casa in modo intelligente.Oltre 30 anni di esperienzanel settore dell’arredo trasformabile consentono alla nostra azienda di realizzare progetti e articoli innovativi, affidabili e resistenti.”



Ma non c’è modo migliore di raccontare la filosofia di un’azienda se non quello di parlare del loro prodotto di punta, quel prodotto che la rappresenta: in questo caso il tavolo in legno allungabile.



I tavoli LG Lesmo sono disponibili in vari modelli e varie misure, con piano d’appoggio quadrato, rettangolare oppure rotondo. Progettati per durare a lungo ed essere estremamente solidi, questi tavoli sono realizzati con le migliori essenze di legno, quelle più rinomate nel mondo della falegnameria: legno massello di faggio, abete e betulla.

Ciò che rende unici e apprezzabili questi tavoli però è il meccanismo con il quale si allungano, esclusiva dell’azienda e vero fiore all’occhiello di LG Lesmo: due binari telescopici in alluminio, collocati in corrispondenza del telaio, a cui agganciare delle prolunghe.

Una soluzione, questa, che garantisce una solidità invidiabile. Grazie al trattamento anodizzante a cui viene sottoposto l’alluminio e grazie ad una gamba estraibile a scomparsa, anche quando vengono allungati fino a quasi 5 m di lunghezza questi tavoli resistono a 120 kg/m² di peso.

È UNA QUESTIONE DI PERSONALIZZAZIONE

Come si conservano le prolunghe di un tavolo allungabile? Ingombrano? Queste sono le classiche domande che si pone chi sceglie un tavolo di questo tipo.

A questo proposito LG Lesmo ha ideato una proposta smart e creativa, che permette di risparmiare spazio e decorare gli ambienti domestici con una soluzione su misura. L’azienda stessa infatti, quando progetta insieme al cliente la realizzazione di un tavolo, propone di stampare sulle prolunghe un’immagine a richiesta.

In questo modo, grazie ad una pratica staffa, si potranno appendere le prolunghe ad una parete e conservarle come un quadro, utilizzandole solo quando necessario.





“Personalizzazione” del resto è una parola d’ordine a LG Lesmo. Non a caso per dare personalità ai top dei tavoli si può scegliere tra moltissime finiture disponibili a catalogo, oltre al rivestimento con lastra di cristallo o di grès porcellanato, alla laccatura o alla decorazione con intarsio su misura.

Ma la vera importanza che LG Lesmo dà a “personalizzazione” e “filosofia smart” si può notare realmente nello shop online. Il sito shop.lg-lesmo.it infatti, sviluppato per permettere ai clienti il massimo dell’assistenza durante la fase di selezione del prodotto, regala un’esperienza misurata sui bisogni dell’utente.

Quando si seleziona un tavolo nello shop infatti, viene data la possibilità di scegliere modello, misure, finitura e tipologia di top, e di osservare il risultato della propria creatività direttamente in anteprima.