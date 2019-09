Colpo grosso dei ladri alla tabaccheria del tribunale di Rimini

RIMINI. Tra i 30mila e i 40mila euro. È il valore complessivo del bottino (contanti, gratta e vinci, valori bollati, sigarette) fatto sparire dai ladri nella notte tra giovedì e venerdì scorsa, dalla tabaccheria di Maria Bucci. Un colpo importante non solo per il danno procurato. I ladri, infatti, non hanno ripulito cassetti e scaffali della tabaccheria che la signora Bucci ha in piazza Cavour. I malviventi hanno fatto piazza pulita nella rivendita all’interno del palazzo di giustizia che, sulla carta, dovrebbe essere un luogo inespugnabile.

