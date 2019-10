La Nove Colli compie 50 anni. Le date e come iscriversi già da ottobre

CESENATICO. Mancano ancora diversi mesi ma la febbre in vista dell'edizione numero 50 della Nove Colli è già alta. E in vista della prova del 24 maggio 2020 l'organizzazione ha fissato le date chiave: il 12 novembre a mezzogiorno scatterà il click-day (i 10.000 più veloci si aggiudicheranno i primi pettorali per una edizione pronta a fare storia. Come sempre il tutto avverrà tramite il sito www.novecolli.it accessibile mediante qualsiasi tipo di “device” con connessione a internet) mentre per velocizzare il processo di registrazione, dal 15 ottobre sarà possibile pre-iscriversi online. Dalle 10 del 15 ottobre fino alla stessa ora del 12 novembre, entrando nella propria area personale sul sito Nove Colli, si potranno quindi inserire i propri dati ed informazioni personali per essere più rapidi nel momento del click-day.

Gli ultimi 2.000 pettorali saranno a disposizione per chi si iscriverà scegliendo l’opzione pettorale+hotel, grazie al quale i partecipanti potranno scegliere la struttura ricettiva nella quale risiedere durante il weekend targato Nove Colli. Per l’edizione numero 50 la quota di iscrizione è fissata a 110€ per gli iscritti al click-day e 130€ per coloro che vorranno evitare la ressa del 12 novembre, e scegliere con assoluta tranquillità il proprio albergo. Il tutto comprensivo, per la prima volta, di doppio gadget tecnico, assistenza sanitaria di prim’ordine, servizio scorta meccanica, un meraviglioso pasta party senza limiti di consumi, di 9 ristori che assomigliano più ad altrettanti pasta party dislocati lungo il percorso, esclusive promozioni per i partecipanti e tanto altro.