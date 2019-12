RAVENNA. La Cmc di Ravenna apre una nuova pagina. Ieri il consiglio di amministrazione ha nominato Davide Mereghetti come nuovo amministratore delegato della cooperativa. Il 53enne vanta una grande esperienza in campo finanziario grazie a un passato in Unicredit oltre che in Deutsche Bank e Credit Suisse. Paolo Porcelli resta come direttore generale.