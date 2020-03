La Club Culture romagnola è cambiata ma è sempre viva

RIMINI. C’è l’anima della Romagna in “Tenera è la notte. La club culture di Dino D’arcangelo”, un libro edito, al momento solo in versione digitale, da Interno 4, a cura del giornalista, critico musicale e saggista Pierfrancesco Pacoda e dell’artista trasversale NicoNote alias Nicoletta Magalotti. Si tratta di una raccolta di articoli scritti da Dino d’Arcangelo per il quotidiano La Repubblica e per il supplemento Musica. Reportage, recensioni, presentazioni di avvenimenti che hanno raccontato per la prima volta il risvolto culturale dell’universo dei club italiani su un giornale non specializzato.

Dalla scena rave romana alle discoteche della riviera romagnola, dai dj superstar ai remix underground: nel libro si avvicendano i protagonisti di quella ribellione sonora (e non soltanto) che solo molti anni dopo sarebbe diventata fenomeno di consumo.

L’intervista a Pierfrancesco Pacoda sul Corriere Romagna in edicola oggi, 19 marzo.