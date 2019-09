Clima, sciopero a Rimini: meno carne, meno plastica, meno fast fashion

RIMINI. C'è tanto ottimismo nelle parole di Maide, riminese, 19 anni, diplomata all'Einstein e ora al primo anno di Università. "I ragazzi stanno cambiando. Usano borracce e non più plastica. Mangiano meno carne. E rinunciano alla fast fashion". Non è però facile "farlo capire ai genitori". Nella battaglia per il clima dei ragazzi di Fridays for future Rimini c'è una variabile determinante, il tempo. "Abbiamo cambiato tanto in poco tempo, possiamo fare molto di più. Sono ottimista", dice Maide.

