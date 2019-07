CIV 2019 a Misano: il Programma con Orari Gare e Biglietti

Il Campionato Italiano Velocità (CIV) fa tappa a Misano World Circuit, dopo la prova inaugurale ospitata a fine marzo. In pista il 4° round della rassegna tricolore, con uno scenario piuttosto agguerrito, a cominciare dalla Moto3, dove l’equilibrio la fa da padrone. Cercherà rivalsa il leader del campionato Kevin Zannoni: il pilota di Cesena, che a Imola ha interrotto la sua scia di 4 podi consecutivi. Dovrà guardarsi le spalle da Surra e Spinelli, ora più vicini; occhio anche al cesenate Elia Bartolini, reduce dalla sua prima vittoria, ottenuta a Imola.

Ad infiammare la SBK la sfida tra il cesenate Lorenzo Savadori e il pugliese, ma romagnolo d’adozione, Michele Pirro. Da tenere d’occhio anche Samuele Cavalieri e Lorenzo Zanetti, quest’ultimo tornato a podio a Imola e reduce dalla positiva esperienza come wild card nel World SBK a Misano.



Tutta da seguire l’accesa lotta in SS600 tra il leader del campionato, il verucchiese Massimo Roccoli, e il riminese Lorenzo Gabellini, che insegue a sole 19 lunghezze.

Distanze ravvicinate anche in Premoto3, dove Luca Lunetta ha interrotto ad Imola il suo ruolino di marcia fatto di 4 vittorie consecutive. L’alfiere AC Racing Team CS ha ottenuto uno zero in gara1 e un podio in gara2 lasciando così avvicinare i suoi inseguitori, a cominciare da Filippo Bianchi, che grazie anche al podio del 3° round è ora a -28 dalla vetta.

In SS300 Filippo Rovelli cercherà riscatto dopo il round di Imola che lo ha visto lontano dal podio. Il pilota Kawasaki ParkinGo si presenta al “Marco Simoncelli”, dove firmò una doppietta a marzo, con un vantaggio di 28 punti su Matteo Bertè (ProGp Yamaha) sempre a podio nel 3° round.

In programma a Misano World Circuit anche la quinta tappa della Yamaha R1 Cup, il monomarca dedicato alle supersportive Yamaha. Al giro di boa la classifica generale vede al comandoAndrea Boscoscuro con 122 punti davanti a Anthony Groppi e Michael Coletti, che inseguono rispettivamente con 71 e 61 punti.

Torna al “Marco Simoncelli”, infine, anche ilPirelli National Trophy, con le gare della 600 Supersport e della 1000 Superbike. In entrambe le classi i due leader, Michele Magnoni nella 600 e Eddy La Marra nella 1000, sono a punteggio pieno.

Oggi giornata dedicata alle prove libere e alle prime qualifiche. Domani (sabato) si entra nel vivo con Gara 1 dei campionati ELF CIV; Gara 2 in programma domenica, insieme alle gare della Yamaha R1 Cup e del National Trophy.

TV E BIGLIETTI

Il quarto round ELF CIV 2019 da Misano sarà trasmesso live su Facebook, sulle pagine Eleven Sports e Campionato Italiano Velocità, oltre ad essere visibile in diretta streaming sul sito di Eleven Sports (accessibile anche dal sito civ.tv). Repliche su Sky Sport MotoGP HD martedì 30 e mercoledì 31 luglio dalle 21 in poi.

I biglietti di ingresso saranno acquistabili presso le casse dell’autodromo durante i giorni dell’evento. Venerdì l’ingresso è gratuito.

I residenti di Misano Adriatico potranno accedere gratuitamente al circuito anche sabato e domenica.

PREZZI

Sabato

Circ. Intero : € 10,00

Circ. Ridotto DONNE – U18 : € 8,00

Circ. Tesserati FMI – U14 : Gratuito

Domenica

Circ. intero : € 15,00

Circ. Ridotto DONNE – U18 : € 10,00

Circ. Tesserati FMI – U14 : Gratuito

Abbonamento sab + dom

Circolare intero : € 20,00

Circ. Ridotto DONNE – U18 : € 15,00

IL PROGRAMMA

Venerdì 26 luglio

09:00 – 09:25 National Trophy 600 Prove libere 1° turno

09:30 – 09:55 National Trophy 1000 Prove libere 1° turno

10:00 – 10:25 Yamaha R1 Cup Prove libere 1° turno

10:30 – 11:00 Premoto 3 Prove libere

11:05 – 11:35 Moto 3 Prove libere

11:40 – 12:10 Superbike Prove libere

12:15 – 12:45 SS600 Prove libere

12:50 – 13:20 SS300 Prove libere

14:20 – 14:45 National Trophy 600 Prove libere 2° turno

14:50 – 15:15 National Trophy 1000 Prove libere 2° turno

15:20 – 15:45 Yamaha R1 Cup Prove libere 2° turno

15:50 – 16:15 Premoto 3 Prove di qualifica 1° turno

16:20 – 16:45 Moto 3 Prove di qualifica 1° turno

16:50 – 17:15 Superbike Prove di qualifica 1° turno

17:20 – 17:45 SS600 Prove di qualifica 1° turno

17:50 – 18:15 SS300 Prove di qualifica 1° turno

Sabato 27 luglio

09:00 – 09:25 SS300 Prove di qualifica 2° turno

09:30 – 09:55 Premoto 3 Prove di qualifica 2° turno

10:00 – 10:25 Moto 3 Prove di qualifica 2° turno

10:30 – 10:55 Superbike Prove di qualifica 2° turno

11:00 – 11:25- SS600 Prove di qualifica 2° turno

11:30 – 11:50 Yamaha R1 Cup Prove di qualifica 1° turno

11:55 – 12:15 National Trophy 600 Prove di qualifica 1° turno

12:20 – 12:40 National Trophy 1000 Prove di qualifica 1° turno

14:00 Moto 3 GARA 1

14:50 Superbike GARA 1

15:35 SS600 GARA 1

16:20 Premoto 3 GARA 1

17:05 SS300 GARA 1

17:30 – 17:50 Yamaha R1 Cup Prove di qualifica 2° turno

17:55 – 18:15 National Trophy 600 Prove di qualifica 2° turno

18:20 – 18:40 National Trophy 1000 Prove di qualifica 2° turno

Sabato 28 luglio

10:45 Yamaha R1 Cup GARA 1

11:20 National Trophy 600 GARA 1

11: 55 National Trophy 1000 GARA 1

12:30 SS300 GARA 2

14:30 Moto 3 GARA 2

15:20 Superbike GARA 2

16:15 Premoto 3 GARA 2

17:15 SS600 GARA 2