Circolo Velico Riminese, la scuola vela naviga fino in Croazia

RIMINI. Si sono conclusi il mese scorso i corsi di vela d’altura organizzati dal Circolo Velico Riminese. Il programma delle lezioni, specifico per adulti, ha visto l’utilizzo di due Beneteau Figaro, barche da 30 piedi facenti parte della flotta del circolo, sicure e adatte alla didattica. A bordo un istruttore della Federazione Italiana vela e un aiuto istruttore. Gli allievi si sono divisi fra corso di avvicinamento, di perfezionamento e di regata.

Nel corso di quasi 30 anni di attività il Circolo Velico Riminese ha insegnato ad andare per mare a un migliaio di persone. Quest’anno gli iscritti sono stati 45. Oltre ai corsi tradizionali sono state organizzate anche tre settimane di scuola crociera in Croazia con il First 40.7 Beneteau, la barca ammiraglia del circolo, cui hanno aderito 18 allievi. Un gruppo della scuola vela ha anche partecipato alle regate autunnali dell’Alto Adriatico: Rigasa, Veleziana e Barcolana. I corsi riprenderanno a marzo.