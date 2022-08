Circle Jerks e The Hives al Bay Fest di Igea

La terza giornata del Bay Fest al Beky Bay di Bellaria Igea Marina comincia oggi alle 17.30 con due glorie del punk italiano: prima i lucchesi Acid Brains, con un suono tra punk e grunge, poi i reggiani Raw Power, gruppo di punta della scena hardcore italiana. I primi americani a salire sul palco sono i californiani Strung Out, che mescolano punk ed heavy metal, seguiti dagli Spider, band hardcore punk che sostituisce gli svedesi No Fun At All, che hanno annullato il tour. Arrivano i grossi calibri a chiudere il roster della serata, con Circle Jerks e The Hives. I primi sono stati protagonisti della scena punk californiana di fine anni Settanta. Dopo vicissitudini e scioglimenti, che non hanno consentito di celebrare il quarantennale di attività nel 2019, sono finalmente riusciti a trovare una nuova stabilità con il batterista Joey Castillo, ex Queens Of The Stone Age. Arrivano per la prima volta in Italia in questa nuova formazione, che per tre quarti è la stessa dei primi tempi.

Gli svedesi The Hives sono diversi da tutti gli altri gruppi punk, genere nel quale sono abitualmente inclusi con un po’ di approssimazione. Il loro mondo è infatti il garage rock degli anni Sessanta, quello amato dai mod dell’epoca, di cui usano anche l’immagine e l’iconografia. Dopo trent’anni di attività, nel 2020 hanno inciso il primo album live. Nell’acoustic stage stasera Yotam Ben Horin e Mike Noegraf. Biglietti a 50 euro + ddp. www.bayfest.it.