Cinema, "Lo sceicco bianco" di Fellini a Venezia

Presente come ogni anno alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia anche la Cineteca di Bologna, sostenuta dalla Regione, in competizione nella sezione “Classici” con due capolavori ritrovati. Nella Sala Giardino si svolgerà oggi la proiezione de Lo sceicco bianco di Federico Fellini, restaurato nel laboratorio L’Immagine Ritrovata di Bologna nell’ambito del progetto Fellini 100. Il film sarà uno degli eventi di accompagnamento al 2020, anno in cui si celebrerà il centenario della nascita del regista.

Strategia del ragno è il secondo restauro della Cineteca (in programma l’1 settembre), quarto lungometraggio di Bernardo Bertolucci. La Cineteca sarà presente anche con due cortometraggi iraniani: The hills of Marlik diretto nel 1964 da Ebrahim Golestan e The house is black diretto nel 1962 da Forough Farrokhzad. Dall’inizio della legislatura sono stati messi a disposizione del settore cinema da parte della Regione oltre 21 milioni di euro, di cui oltre 5 per il 2019.

A Venezia (il 2 settembre ore 17 Hotel Excelsior) sarà presente l’assessore regionale alla Cultura Massimo Mezzetti: «Lanceremo l’anniversario del Centenario nella nascita di Federico Fellini, promosso da differenti istituzioni ed enti, guidati dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Rimini e dalla Direzione generale cinema del Mibac, a testimonianza di una terra di cinema costellata da grandi registi tra cui l’indimenticabile Fellini, un mito anche per le nuove generazioni».

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: