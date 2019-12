La Cils scende in campo al fianco del Cesena

Sabato sera alle 20.45 la cooperativa sociale Cils scenderà in campo in occasione della partita Cesena-Fano. A pochi giorni dalla giornata mondiale dedicata alle persone con disabilità, un messaggio di sensibilizzazione arriverà anche dalla gara in programma sabato sera all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. Con addosso una maglia celebrativa dei 45 anni di attività della cooperativa, ventisei persone con disabilità formeranno un cordone e accoglieranno i calciatori delle due squadre al momento dell’ingresso in campo. “Lo sport – ha dichiarato il presidente Giuliano Galassi – rappresenta quei valori di aggregazione, coesione e inclusione sociale che Cils da sempre condivide e favorisce. Anche per questo la nostra cooperativa, oltre ad essere al fianco della prima squadra del Cesena, in questa stagione ha voluto supportare le squadre giovanili dell’Accademia Calcio Cesena in virtù dell’importanza sociale che il calcio riveste per la comunità e non solo per le grandi emozioni che sa regalare”.