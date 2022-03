Ciclismo, Van der Poel, Froome, Thomas e Nibali: da domani una Coppi e Bartali stellare

Un cast stellare per l’edizione 2022 della Settimana Internazionale Coppi e Bartali che si aprirà domani con la tappa Riccione-Riccione di 164 chilometri e 600 metri e si concluderà domenica in Toscana, a Cantagrillo. Fari puntati soprattutto sull’astro olandese Mathieu van der Poel, terzo sabato alla Milano Sanremo. Tra i 155 ciclisti al via, ci sono però assi straordinari oltre al pluricampione del mondo di ciclocross, vincitore in carriera anche di un Giro delle Fiandre e di un’Amstel Gold Race: si va dal britannico Chris Froome (4 Tour de France, un Giro d’Italia e due Vuelta Espana nella sua bacheca) al siciliano Vincenzo Nibali (vincitore di 2 Giri d’Italia, 1 Tour de France e 1 Vuelta Espana), dal vincitore del Tour de France 2018, il britannico Geraint Thomas, ad Alberto Bettiol, trionfatore del Giro delle Fiandre 2019. Senza dimenticare Diego Ulissi e Marc Hirschi e l’oro olimpico di Tokyo 2020 nell’omnium su pista, il britannico Matthew Walls.

Domani si parte con la Riccione-Riccione di 164,6 km.

L’altimetria della prima tappa della Coppi e Bartali

Inedito il tracciato, sviluppato per la gran parte nel territorio della Valconca. Dopo Santa Maria del Monte ha inizio un circuito di 27,3 km da percorre tre volte. Il tracciato tocca Tavullia con una breve escursione nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino; successivamente, tra le località di Montegridolfo e Mondaino si trova la salita più impegnativa del circuito, di 3,3 km alla pendenza media del 7,8%. Al termine della terza tornata si esce dal circuito percorrendo in senso inverso un breve tratto del tracciato. La strada sale, seppur con lieve pendenza, fino alla località Molino Renzini: qui si lascia la provinciale per iniziare la parte altimetricamente più impegnativa della tappa. Una prima salita conduce al Gpm posto in prossimità della Grotta di Onferno. Una ripida discesa, su strada comunque ampia e in ottime condizioni, riporta in fondovalle per giungere all’attacco dell’ultima asperità di giornata: “La Pedrosa”, che in 2,4 km al 12% conduce al terzo ed ultimo Gpm, posto a Montefiore Conca dopo 137 chilometri in prossimità della bellissima Rocca Malatestiana. Un ultimo tratto in salita per raggiungere di nuovo San Clemente, quindi la strada prosegue in leggera discesa verso il lungomare di Riccione e il rettilineo finale.