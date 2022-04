Ciclismo, presentato il Giro d’Italia Under 23: il via sabato 11 giugno da Gradara

E’ stato appena presentato al teatro Ebe Stignani di Imola il Giro d’Italia Giovani Under 23, che andrà in scena da sabato 11 giugno a sabato 18 giugno. La partenza della prima tappa avverrà a Gradara, nelle Marche, e si concluderà ad Argenta, in provincia di Ferrara, ma in pratica la frazione si svolgerà tutta in Romagna, visto che dopo 3 chilometri si entrerà nel comune di San Giovanni in Marignano e che poi la carovana, dopo il territorio di Rimini, quello di Cesena, quello di Forlì e quello di Ravenna, “sbarcherà” in Emilia al chilometro 160, per gli ultimi 4 chilometri prima del traguardo di Argenta. Sette in totale le tappe previste (giorno di riposo mercoledì), che l’arrivo di venerdì al Colle Fauniera che deciderà quasi certamente il Giro. La manifestazione è organizzata dalla società romagnola Extragiro.