Ciclismo, Matteo Malucelli correrà con la Gazprom Rusvelo

Dopo tre stagioni abbastanza opache, nel 2022 Matteo Malucelli è chiamato a dare del gas. La notizia era nell’aria, ma ieri è arrivata l’ufficializzazione che il ventottenne forlivese correrà nella prossima stagione con i russi della Gazprom Rusvelo. Si chiude così la seconda avventura di Malucelli con l’Androni Sidermec, squadra in cui il velocista sbocciò nella stagione 2017 con 7 successi e con Gianni Savio che l’aveva riaccolto dopo i due anni grigi con gli spagnoli della Caja Rural. La stagione di Malucelli è stata di luci e ombre: iniziata con il successo a gennaio alla Vuelta al Tachira, rallentata dalla positività al Covid e poi continuata con volate discrete, ma senza riassaporare podi e vittorie. Giorno speciale è stato il Campionato Italiano di Imola, chiuso in 17ª posizione e in cui il forlivese ha mostrato grandissimi miglioramenti in salita e una caparbietà ritrovata. La Gazprom Rusvelo rappresenta una grandissima opportunità per Malucelli e il forlivese, che sarà il velocista designato della squadra, è chiamato al definitivo salto di qualità in una squadra di buon livello. La formazione russa ha una matrice italiana e il forlivese non avrà sicuramente i problemi di ambientamento che contraddistinsero l’esperienza biennale in Spagna con la Caja Rural. A fianco a Malucelli ci saranno anche i neoacquisti Nicola Conci, Alessandro Fedeli, Giovanni Carboni, il baby Andrea Piccolo e i confermati Christian Scaroni e Marco Canola. La squadra, con la stella dello scalatore russo Ilnur Zakarin, punta decisa ad un invito per il prossimo Giro d’Italia e ha tutte le carte in regola per avere una wild card già ottenuta in passato. Nella formazione russa c’è anche un altro po’ di Romagna: gli azzurri hanno ingaggiato il costaricense Kevin Rivera, guidato dal cesenate (emigrato in Costa Rica) Piero Ravaglia.